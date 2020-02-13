Sinop’tan depremzedelere yardım

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Sinop’ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından bağışlanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya’ya uğurlandı.

Sinop Valilik binası önünde gerçekleştirilen uğurlamaya; Vali Köksal Şakalar, Vali Yardımcısı Murat Girgin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kamu ve kurum müdürleri ve valilik personeli katıldı.

Temel gıda maddelerinden oluşan 1925 adet koli bulunan iki tır, Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıktı.

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