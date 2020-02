Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunun başarısı

Seyit Bilal imam Hatip Ortaokulu Robot Takımı First Lego League Ankara Ortaokul Bölge Turnuvasında robot performans kategorisinde birinciliği elde etti.

Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunun öğrencileri Ankara’da düzenlenen bölge yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Takım Koçu Okul Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Yeşiltaş, Danışman Öğretmenler Ramazan Ceran ve Nebahat Bacı Kaynar, Takım Üyesi Öğrencileri Yusuf Eymen Kılıç, Muhammed Furkan Buran, Yunus Emre Can, Elif Karasu, Şeyma Yaş, Zeynep Zümra Gürbüz, Ayşe Rana Çakmak, Şeydanur Aracı, Yasincan Karasu, Yusuf Eymen Fırıncı'dan oluşan okulun Robot Tasarım Takımı "Robojen", Türkiye genelinde Bilim Kahramanları Derneği tarafından yapılan Fırst Lego League Ankara ortaokul bölge turnuvasına katıldı. 28 Özel Okul, 2 Bilim Sanat Merkezi, 3 Temel Eğitim Ortaokulu ve 1 İmam Hatip Ortaokulu’nun katıldığı yarışmada Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Robot Performans Yarışmasında 425 Puan alarak birincilik ödülünü aldı.

Okul Müdürü Hasan Özdemir yaptığı açıklamada, “Dört aylık özverili çalışmamızda okulumuz öğretmenleri ve öğrencilerinin birlik, beraberlik ve azmiyle emeğimizin karşılığını aldık. Bu süreçte bizi maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ercan Yıldız'a, Sinop Belediye Başkanımız Barış Ayhan'a ve Önder İmam Hatipliler Derneği Sinop Şubesi Başkanı İsmail Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Bu başarının tesadüf olmadığı ve bundan sonra da Eğitim ve Sosyal Etkinlikler kapsamında başarılarımızın devam edeceğini öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretine ve özverisine güvenerek söyleyebilirim" dedi.

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ahmet Yeşiltaş, “Yarışma Türkiye’de 7 ilde yapılan bir yarışma. Biz Ankara bölgesel ortaokul turnuvasında Robot performans kategorisinde birinci olduk. First Lego League Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen dünya genelinde yapılan bir yarışma. Bu seneki teması City Shaper idi. Şehri şekillendir anlamına geliyor. Toplam 10 öğrencimiz ile birlikte 3 jüri, 3 de Robot performans kategorisinde öğrencilerimiz yarıştılar. Şehir ile alakalı bir proje üretildi. Yani bir bina ya da kamu alanı ile ilgili bir sorun belirlendi ve bu soruna çözüm üretildi. Bunlarla ilgili öğrencilerimiz de sunumlarını yaptılar. Kendi yaptığımız robotumuz en yüksek puanı alarak bu kategoride birinciliği elde etti. 425 puan alarak birinci olduk. Bize en yakın robot 400 puan yaptı. Geçen sene katıldığımız ve 36 takımın yarıştığı yarışmada 12. olmuştuk. Bu sene birincilik sevinci yaşamak nasip oldu” şeklinde konuştu.

Yarışmadan birincilik kupasıyla dönen öğrenciler ise “Yarışma bizim için çok heyecanlı geçti. Böyle bir başarıyı açıkçası bekliyorduk. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.