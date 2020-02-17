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Sinop Erfelek'te oynanan maçın ardından olay çıktı

İHA

Sinop'un Erfelek ilçesinde dün oynanan maçın ardından olay çıkarken yaşanan arbedede yaralananlar oldu.

Sinop Erfelek'te oynanan maçın ardından olay çıktı

Sinop'un Erfelek ilçesinde dün oynanan maçın ardından olay çıkarken yaşanan arbedede yaralananlar oldu.
Erfelek'te oynanan ve 33 berabere biten ErfeleksporTürkeli Belediyespor maçı sonrası yeşil sahalara yakışmayan olaylar çıktı. Sinop Amatör Ligi'nde mücadele eden iki takım Erfelek ilçesinde karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Türkeli Belediyespor 20 önde kapatırken, ikinci yarıda skor 32'ye geldi. Hakemin verdiği 9 dakika uzatmada golü bulan Erfelekspor skoru 33 yaparken tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçta Türkeli Beledispor oyuncusu Burak kırmızı kart gördü.
Sinirlerin gerildiği maç sonrası oyuncular ve taraftarlar arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar ve arbede sırasında yaralananlar oldu.

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