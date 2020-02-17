Sinop’ta tarihi eser kaçakçılığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta 2 ayrı evde eş zamanlı düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 adet bakır vazo, 37 adet eski obje, 5 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el feneri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durağan ilçesinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 1 adet bakır vazo, 37 adet eski obje, 5 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el feneri ele geçirildi. Bulunan objelere el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.