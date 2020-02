Türkeli'de çarpık yapılaşmaya geçit yok

İlçede hızla gelişen yapılaşmanın kentin dokusuna zarar vermeden sürdürülebilmesi için Türkeli Belediyesi, çarpık yapılaşma ve imara aykırı yapılarla mücadele konusuna önem veriyor.

Türkeli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Teknik Heyet ve İmar Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde, imar kanununa aykırı olduğu tespit edilen yapıların ruhsatlarını iptal edip, inşaatlarını durdurdu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, hem gelecek nesillere güzel bir Türkeli bırakmak, hem de yaşanabilir bir şehir planlamak maksadıyla ilçenin yapılaşmasını korumanın en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla önceki dönemlerden ruhsat almış olsa dahi, yeni başlayacak veya başlama aşamasında olan inşaat ve yapıların konu ile ilgili bilgi sahibi olunduktan sonra veya konunun kendilerine intikal etmesinin ardından İmar Komisyonunun ve Teknik Ekiplerin incelemeleri sonucu verilecek rapor doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun her maddesi gözetilerek, vatandaşlarımızın sahip olduğu tüm hakların korunacağını ve imara aykırı durumdaki her yapı ve inşaat hakkında gerekli işlemin yapılacağını ifade etti.

Başkan Şahin, bu uygulama ile su ve kanalizasyon gibi altyapı projelerinin devamlılığının önünde en büyük engel olan çarpık ve kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçileceğini, ilgili kanunların öngördüğü kurallara aykırı olmayan her türlü plan ve projenin belediye tarafından sonuna kadar destekleneceğini ve gelecek nesil çocuklara düzenli, tertipli bir Türkeli bırakmak için belediyenin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

