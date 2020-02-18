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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda Hakkı Yılmaz'ın kullandığı 55 K 0973 ile Müzeyyen Şahin idaresindeki 57 HB 509 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Müzeyyen Şahin ve araçta bulunan Halil İbrahim Şahin, Ayten Şahin ve Melda Şahin yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halil İbrahim Şahin, Ayten Şahin ve Melda Şahin, ileri tetkik ve tedavileri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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