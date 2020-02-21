Engelli öğrencinin tekerlekli sandalye sevinci

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Sinop’un Gerze ilçesinde engelli bir ortaokul öğrencisine akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçedeki bir esnaf tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulunda öğrenimini sürdüren engelli öğrenci Umut Dönmez’e umut oldu. Babasının yardımıyla akülü sandalyesine oturan ve kullanmaya başlayan Umut’un mutluluğu gözlerinden okundu. Büyük sevinç yaşayan Dönmez, tekerlekli sandalyenin kendisine hediye edilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

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