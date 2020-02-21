Sinop’ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop’ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

İHA

Sinop Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocakları Sinop Üniversitesi Birimi üyelerince, Ege Üniversitesinde beş yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Sinop Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocakları Sinop Üniversitesi Birimi üyelerince, Ege Üniversitesinde beş yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.
Sinop Hamsi Yolu'nda toplanan grup, İskele Meydanı'na kadar pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra İskele Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Sinop Ülkü Ocakları Sözcüsü Kutluhan Coşkun, “Biz ülkücülerin en büyük dileği ‘hür ve bağımsız vatanımızda her bir canı kutsal bilerek huzur ve barış içerisinde’ yaşamak, yaşatmaktır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu coğrafyayı kanlarıyla göller, kemikleriyle dağlar yaparak vatan kılan ecdadımızın emanetine yan gözle bakılmadıkça, bayrağımıza ihanet edilmedikçe, ezanlarımız susturulmaya çalışılmadıkca, kutsal bildiğimiz değerlerimiz ayaklar altına alınmadıkça herkes bizim kardeşimizdir. ÜlkücüTürk milliyetçileri olarak ne kan dökülmesini ne de can alınıp can verilmesini istemiyor, annelerin feryatlarını duymak istemiyoruz. Gaflete düşüp yanlış hesap yapanlar, ihanet ipine sarılıp gözü dönenler bilsinler ki Ülkü Ocakları şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mücadelesinin yılmaz takipçisidir. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla bir kez daha hatırlıyor, aziz emanetlerine kararlılıkla sahip çıkacağımıza beyan ediyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı
Engelli öğrencinin tekerlekli sandalye sevinci
YEREL HABERLER Engelli öğrencinin tekerlekli sandalye sevinci
Sinop´un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Sinop´un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine ...
Sinop’ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
Patlayan şömine paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Patlayan şömine paniğe sebep oldu
Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü
YEREL HABERLER Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü
Sinop'ta çevre temizliği
YEREL HABERLER Sinop'ta çevre temizliği
Yaralı köpeğin okul bahçesindeki kulübesinin kaldırılmasına tepki
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin okul bahçesindeki kulübesinin ...
Miniklere afet eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere afet eğitimi
Yerel basının sorunlarını Sinop’ta masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yerel basının sorunlarını Sinop’ta masaya yatırıldı
3 kuşaktır bıçak üretiyorlar
YEREL HABERLER 3 kuşaktır bıçak üretiyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X