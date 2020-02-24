Sinop’ta Galatasaray coşkusu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 31 mağlup etti. Maçın bitişiyle Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Sarıkırmızılı ekibin Kadıköy'de karşılaştığı maçta 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi 31 mağlup etmesinin ardından çok sayıda taraftar, bayraklar, atkılar ve meşalelerle Sinop kent merkezindeki Uğur Mumcu Meydanı'na akın etti. Tezahürat yaparak meydanda bir araya gelen taraftar grubu, burada sevinç gösterisinde bulundu. Çok sayıda vatandaş da araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı. Sarıkırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, klaksonlarla şampiyonluğu kutladı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu kent merkezinde kutlamalarını sürdüren taraftarlar, daha sonra dağıldı.

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