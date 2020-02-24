Maçtan sonra saha karıştı, futbolcular birbirine girdi Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sinop 1. Amatör Lig'de Gerze Belediyespor'un, Sinopspor'u kendi sahasında konuk ettiği maçın sonunda saha karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Maç öncesinde iki takım taraftarları da tribündeki yerlerini doldururken, kulüp başkanları da bir araya gelerek objektiflere dostluk mesajları verdiler. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte kıran kırana bir mücadele sergilenirken zaman zaman yaşanan sertlikler futbolcular arasında tartışmalara neden oldu.

İlk yarıyı 00 kapatan takımlar, ikinci yarı her iki takım da oldukça baskın oynarken, maçın 64. dakikasında Gerze savunmasındaki hatadan faydalanan Sinopsporlu futbolcu topu filelerle buluşturdu. Rakip takımın üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Gerze Belediyesporlu Ali'nin ceza sahası yayından 75. dakika attığı golle skor 11'E geldi. 85. dakikada Sinan attığı golle Gerze Belediyespor'u 21 öne geçirdi. Gol sevincini taraftarlarla birlikte kutlayan oyuncuya, abartılı gol sevinci sebebiyle hakem ikinci sarı kartı göstererek oyun dışı bıraktı.

Uzatmalarda hakemin Gerze Belediyespor aleyhine penaltı kararıyla maç gerildi ve Mahmut'un ayağından kazandığı penaltı golüyle Sinopspor skoru 22'ye getirdi.

Oldukça gergin geçen maç 22'lik skorla sona erdi. Ancak hakemin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasındaki gerginlik üst seviyelere çıktı ve ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

Karşılaşma sonrası yaşanan arbedede futbolcular arasında kavga çıkarken tribünleri sakinleştirmek de oldukça zor oldu. Kulüp Başkanı Cengiz Topuz ve Teknik Direktör Orhan Börekçi iki takım sporcularını ayırmak için ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi.

Saha içinde ve saha dışında yaşanan olaylar, emniyet teşkilatının da müdahalesiyle son buldu.

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