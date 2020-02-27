Boyabat Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

– Çevre il ve ilçelerde görülen hayvan hastalıkları nedeniyle Boyabat Hayvan Pazarı’nın bir sonraki bildirime kadar geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
Boyabat Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren hayvan pazarının çevre il ve ilçelerdeki hayvan hastalıkları nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarının bir sonraki bildirime kadar kapalı kalacağı ifade edildi.
Boyabat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Boyabat Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı doğrultusunda; çevre il ve ilçelerimizde görülen hayvan hastalıkları sebebiyle 2 Mart tarihinden itibaren hayvan pazarı, bir sonraki bildirime kadar geçici bir süreyle tedbir amaçlı olarak kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.”
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