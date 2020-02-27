Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu (2)

DHA


KAZI BAŞKANI PROF. DR. KÖROĞLU: ÇOK ÖNEMLİ ESERLER BULUNDU
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ortaya çıkarıldığını açıkladı. Prof. Dr. Köroğlu, kazı çalışmaları sırasında Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasını içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandığın da bulunduğunu belirterek "Tüm bunlar gösteriyor ki Balatlar bölgesinde 5´inci ve 6´ncı yüzyıllarda önemli bir kilise var ve bu kilise, ziyaret edilen bir hacılık merkezidir. Balatlar bölgesinde aslında bu iki eser yok, bunların dışında da çok önemli eserler bulundu. 5´inci ve 6´ncı yüzyıllara ait döşeme mozaikler bulundu. Bu mozaikler de en az bu taş sandık kadar önemlidir. Daha sonraki yüzyıllara ait oda mezarlar da bulundu. Bu mezarlar da benim için çok önemli. Bu oda mezarlar daha varlıklı insanlara ait. Ayrıca 18´inci ve 20´nci yüzyılları arasındaki Rum Ortodoks inancına sahip din adamlarına ait mezarlar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu din adamlarının bazıları çok üst düzey ve bu din adamları tören kıyafetleriyle gömülmüşlerdi ve yarı oturur vaziyettelerdi. Bu oturuş şekli, Hz. İsa yeniden yeryüzüne indiğinde saygı ifadesiyle hemen kalkmak içindir. Öte yandan din adamlarının kıyafetleri ve diğer aksesuarları (kemer, yüzük, toka, düğme, ayakkabı, terlik, çorap) çürümemişti, parçalar halinde bulduk. Bulunan eserler, da gerekli izinler alındıktan sonra laboratuvarda incelenmek ve onarılmak üzere İstanbul´a getirildi" dedi.
`MERYEM ANA´YA ADANMIŞ BİR MANASTIR MEVCUT´
Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, Balatlar için Mitridat´ın sarayı denildiğini belirterek, "Fakat buranın saray olduğuna dair şu an için bir buluntu yok. Burası Roma dönemine ait büyük bir hamam kompleksidir. Fakat Sinop Müzesi´nin yaptığı arkeolojik kazılarda çok zengin Roma dönemine ait mozaikleri bulundu ve bu alan Balatlara çok yakın. Bu mozaikli alan saraysa, diğer bölümler sarayın bahçesi olabilir. Çünkü Pontus Krallığına ait Helenistik kalıntılar da, Balatlar´da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. Efsaneler, aslında özünde gerçek bir payda içerebilir. Bu sarayın, Pontus Kralı Mitridat´ın sarayının bir parçası olması mümkündür. Fakat Roma hamamı yapılırken büyük ihtimalle bu sarayın bazı bölümleri kaldırıldı ve hamam inşa edildi. O nedenle kazı çalışmaları sırasında küçük buluntular ortaya çıkıyor. Yeni kazı çalışmaları yapıldıkça büyük Roma yapısının diğer bölümleri de gün ışığına çıkacak. En sonunda restorasyon çalışmaları yapılacak ve tüm çalışmalar tamamlandığında belki Karadeniz´in en büyük Roma hamamı burada olacak. Bu alanda geç Roma dönemine ait önemli bir hamam yapısı var. Çünkü boyutu itibariyle bir imparatorluk hamamı. Toprak altında çıkacak çok fazla bölüm var. Bu yapı için 5´inci ve 6´ncı yüzyıllar çok önemli. Çünkü Hıristiyanlık serbest bırakılmış ve resmi din olmuştur. Bu süreçten sonra hamamın bazı bölümleri yeni dine hizmet etmek için kilise ve manastıra dönüştürülmüş. Bu yapı daha sonra 13´üncü yüzyılda parlak bir dönem yaşıyor, bu dönemde de Selçuklular bölgeye egemen oluyor ve yapının bazı bölümlerini Hıristiyanlara bırakıyor. 18´inci ve 20´ncı yüzyılları arasında yine Sinop´un yerli Rum Ortodoks cemaatinin kullandığı ve Meryem Ana´ya adanmış bir manastır mevcut" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Irmak Zeynep ÖCAL
2020-02-27 17:54:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’un ilk TEMA okulu oldu
YEREL HABERLER Sinop’un ilk TEMA okulu oldu
Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
YEREL HABERLER Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı
YEREL HABERLER Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a ...
Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş ...
(Görüntülü) Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı ...
Boyabat Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
YEREL HABERLER Boyabat Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu
YEREL HABERLER Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş ...
Boyabat sırık kebabı tescil çalışmaları
YEREL HABERLER Boyabat sırık kebabı tescil çalışmaları
(Görüntülü) Sinop'ta, 'en mutlu kent´ sevinci
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sinop'ta, 'en mutlu kent´ sevinci
Sinop'ta, 'en mutlu kent´ sevinci
YEREL HABERLER Sinop'ta, 'en mutlu kent´ sevinci
“Karanlıktan Kopan Çığlıklar” destek bekliyor
YEREL HABERLER “Karanlıktan Kopan Çığlıklar” destek bekliyor
Sinop ve çevresinde kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Sinop ve çevresinde kuvvetli fırtına uyarısı
Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X