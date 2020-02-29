Boyabat MYO öğrencilerine DGS Semineri

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Boyabat Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine yönelik "Dikey Geçiş Sınavı(DGS) Bilgilendirme Semineri'' düzenlendi.

MYO toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Boyabat Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Pınar Selimoğlu konuşmacı olarak katıldı. Selimoğlu, öğrencilerin DGS'ye nasıl hazırlanmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında önemli bilgiler sundu.

Seminere yüksekokul öğrencilerinin yanı sıra öğretim görevlileri de katıldı. İlgiyle takip edilen DGS bilgilendirme semineri sorucevap bölümüyle sona erdi.

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