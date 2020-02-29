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Tosun: “Sinop’un turist ağırlama konusunda eksikleri var” “Bunu sektörün kendisi düşünmesi lazım“ “Sektör oturup balkonda turist beklemeyecek”

İHA

Tosun: “Sinop’un turist ağırlama konusunda eksikleri var” “Bunu sektörün kendisi düşünmesi lazım“ “Sektör oturup balkonda turist beklemeyecek”

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’un turist ağırlama konusunda eksikleri olduğunu belirtti.
Hikmet Tosun bu eksiklerin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, “Sinop’a gelen turiste problem yok, Sinop’a turist geliyor. Hem de fazlasıyla geliyor. Ağırlanma noktasında problem var. Samsun’da 24 saat sıcak su hizmeti veren, restoran hizmeti veren, bar hizmeti veren, saunasından tutun da yüzme havuzuna kadar tüm hizmetleri veren marka oteller 300 liraya turist ağırlıyorsa, sende burada evden bozma evine 600700 lira istiyorsan biraz düşünmen lazım. Bizim bu noktada sıkıntımız var. Gelen turistin memnuniyet noktasında sıkıntı var. Bunu sektörün kendisi düşünmesi lazım. Geceleme kapasitemiz 2019 yılında 2018 yılına göre 100 bin azaldı. Nereye gitti bu insanlar? Samsun’a gittiler. Bizim Samsun’daki otellerle rekabet içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Sen 200’lü otele 500 600 dersen o turist Samsun’a gider, orada kalır, sabah geri gelir. Bunları sektörün düşünmesi ve analiz etmesi lazım” dedi.

“Sektör oturup balkonda turist beklemeyecek”
“Turizmde emekleme sürecindeyiz” diyen Tosun, “Devlet turizmin sahibi değildir, turizmin sahibi sektördür. Sektör oturup balkonda turist beklemeyecek. Fiyat politikalarıyla, memnuniyet politikalarıyla tesisini çağdaşlaşma politikalarıyla, rekabeti politikalarla turizm yapacağız. Bundan sonra evden bozma otelim var, gelin yatın işi bitti artık. Bizim sektörel olarak, memnuniyet anlamında sıkıntımız var. Turizm potansiyelinde hiçbir sıkıntımız yok. Cruise içinde aynı şeyi söylüyorum. Cruise için potansiyeliz. Çok fazla gemiyle muhatap olacağız bundan sonra. Ama kendimizi buna hazırlamak zorundayız. Bir turizm kentinde herkesin acentesinde, kamunun dasektöründe acentesinde turizm olması lazım. Acaba kimin acentesinde turizm var, bunu sorgulamamız lazım. Turizmde emekleme sürecindeyiz. Henüz markalaşma sürecine geçemedik. Ne zaman markalaşma sürecine geçersek işte o zaman biz turizm kenti olduğumuzdan söz edebiliriz. Şimdi potansiyel bir turizm kentiyiz” sözlerini kaydetti.

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