Üniversiteli gençlerden yürekleri ısıtan davranış Üniversiteli gençler ördükleri atkı ve berelerle köy çocuklarını ısıtıyor

Sinop’un Ayancık İlçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan kız öğrenciler köy okullarındaki çocuklara atkı ve bere ördü. Üniversite öğrencileri ayrıca, harçlıklarından artırdıkları paralıyla da kırtasiye malzemesi alıp çocuklara verilmek üzere Yenikonak Yatılı Bölge Ortaokuluna teslim etti.

Sinop’un Ayancık ilçesinde okuyan üniversite öğrencileri örnek bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Ayancık ilçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler kırsal kesimde yaşayan çocuklar için atkı ve bere ördü.

Ders dışındaki saatlerde kaldıkları yurtta, çocukların üşümemesi için yünlerle bere ve atkı ören kız öğrenciler projeye de "Isıtan Eller" ismini verdi. Harçlıklarından artırdıkları paralarıyla da kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, özenle paketledikleri hediyeleri ilçedeki Yenikonak Yatılı Bölge Ortaokuluna bizzat getirip teslim etti. Öğrencileri okul girişinde Yenikonak Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Özcan Yavuz karşıladı.

"Isıtan Eller" isimli projenin örnek bir proje olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Bu proje, ARGE birimimizdeki öğrencilerimizin hazırladığı bir proje. Bize böyle bir talep geldi. Biz de onlara çeşitli imkanlar sunduk. Atkıbere için gerekli olan materyalleri ve malzemeleri kendilerine takdim ettik. Onlar da bunu en iyi şekilde değerlendirdiler. Çok güzel de örmüşler. Hepsi renk renk ve birbirinden güzel ürünler. 'Isıtan Eller' projesi ile hem elleri hem de gönülleri ısıttılar. Köy okulunda kalan kardeşlerine kendi elleriyle, kendi göz nurlarıyla atkı bere ördüler. Biz de onlara eşlik ettik. Köye getirip çocuklarımızı sevindirdik. Ayrıca gençlerimiz kendi harçlıklarından çeşitli kırtasiye malzemeleri ve hediye almışlar. Bu yardımlaşma kültürünün gençlerimiz adına dile getirilmesi, uygulanması bizi ayrıca mutlu etti. Ben emeği geçenlere ve özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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