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Türk Ocaklarından şehitler için mevlit

İHA

Sinop Türk Ocakları, şehitler için mevlit okuttu.

Türk Ocaklarından şehitler için mevlit

Sinop Türk Ocakları, şehitler için mevlit okuttu.
Sinop Türk Ocakları İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan askerler için mevlit okuttu. Mevlite çok sayıda ülkücü ve vatandaş katıldı.
Sinop Ülkü Ocakları Başkanı Metin Oktay Fındık, "Şehit olan askerlerimiz, için Mevlidi Şerif okuttuk. Emeği geçen ocak yöneticilerime, teşkilatıma, teşrifleriyle bizleri onurlandıran ülküdaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın, birliğimizi bozdurtmasın, ezanımızı dindirtmesin ülkemizi böldürtmesin" dedi.

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