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İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

DHA


Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/Sinop, (DHA) ÇİN´de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul´dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı´na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı´na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz´e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor. 
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul´da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul´da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, "İstanbul Karaköy´de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz´e gelen gemiler, genel olarak Atina´dan veya Kuşadası´ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul´da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz´e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya´da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz´e gireceğini düşünüyorum" dedi.
`SİNOP´UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK´
Kruvaziyer turizmde Sinop´un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, "Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz´in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318´inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul´dan gelen bir yolcu, sabah Sinop´ta olacak ve Sinop´un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı´na ya da Batum Limanı´na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz´de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı´dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz´deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop´un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop´un da geleceği turizm" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Sinop Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA
2020-03-02 09:41:25

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