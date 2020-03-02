Kaymakam Aksoy'dan yaralı askere moral

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Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Boyabatlı asker Taşkın Özkaya'yı evinde ziyaret etti.

Boyabat Sarıağaççayı köyünde bulunan yaralı askerin evine giden Aksoy, Özkaya'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı askere ve aileye bireylerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Kaymakam Fatih Aksoy, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyarete, Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy'un yanı sıra Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Boyabat Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar da katıldı.

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