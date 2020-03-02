Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz adına özel eğitim sınıfı kuruldu.

26 Ağustos 2019 günü vefat eden Cemal Ekiz adına Boyabat Hamit Tekin Ortaokulunda özel eğitim sınıfı oluşturuldu. Sınıf bir sürücü kursu ile Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile kuruldu. Cemal Ekiz adının yaşayacağı sınıfta özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler eğitim görecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.