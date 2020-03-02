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Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

İHA

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu.

Korona virüsü tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu.
İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz'e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda Kırım savaşından sonra, Karadeniz rotası cruise rotasından çıktı. Bu durumda Türkiye tamamen rotadan çıktı. Şimdi İstanbul’daki liman yeniden yapıldı. Karadeniz’de artık turlar yeniden başlıyor bu sene. Tabii birden birde hızla artmıyor fakat yavaş yavaş bir artış bekliyoruz. Uzak Doğu’daki Korona virüsü, Uzak Doğu’ya giden turizm çok etkileyecek gibi görünüyor. Oraya giden turların birçoğu da iptal oldu. Bunların içerisinde cruiseler de var tabii ki. Şu anda, Sinop’un daha çok cruise rotasında bütün yerlerin bu işten pay alacağını düşünüyorum. İlla ki buraya gidenlerin bir kısmı rotasını başka yere çevirecek. Genellikle Uzak Doğu’nun belki iklimsel olarak turizm şekli olarak birebir bizim tarafa uymasa da, Karadeniz’de çok fazla bilinen bir rota olmadığı için merak turizmi anlamında yeni destinasyonları merak edenler için yeni bir alternatif oluşturabilir diye düşünüyorum. Karadeniz’de zaten çok fazla nokta yok. Dolayısıyla bu çerçevede geçtiği için, Kırım’dan sonra İstanbul’da etkilendi. İstanbul olmadan Karadeniz olmaz. İstanbul’daki liman faaliyete girince otomatik olarak Karadeniz’de de Sinop, Trabzon girecektir" dedi.

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