Koçak: "Devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanındayız"

Ayancık ilçesinde yaşayan şehit ailesine protokol üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve ilçe protokolü, 28 Ocak 1985 tarihinde Mersin ili Tarsus Yenice yol emniyetinde görevli iken sivil aracın çarpması sonucu şehit düşen Ayancıklı Jandarma Er Ahmet Gökkaya’nın ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Er Ahmet Gökkaya’nın ruhuna okunan Kur'anı Kerim ve yapılan duanın sonrasında Kaymakam Abdullah Seçkin Koçak, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti. İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Şehit Jandarma Er Ahmet Gökkaya’ya Allah’tan rahmet dileyerek, devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını ifade ettiler.

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