Miniklerden hayvanlara şefkat

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Ayancık Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Minik öğrenciler, sokak hayvanlarıyla iletişim kurmanın mutluluğunu yaşadılar, getirdikleri mamalarla hayvanları besleyip, onlarla yakından ilgilenme fırsatı buldular. Öğrenciler ayrıca rehabilitasyon merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edindiler.

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