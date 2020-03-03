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Türkeli'de derin deşarj projesinde sona gelindi

İHA

Türkeli ilçesinde, İller Bankası destekli Derin Deniz Deşarjı Projesi çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.

Türkeli'de derin deşarj projesinde sona gelindi

Türkeli ilçesinde, İller Bankası destekli Derin Deniz Deşarjı Projesi çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmalarında son aşamaya gelen projeyi yerinde inceledi. Türkeli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ahmet Özcan ile Proje Teknik Ekibi ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmayla ilgili bilgi alan Başkan Şahin, Derin Deşarj Projesi'nin mayıs ayında tamamlanacağını, artık ilçenin daha temiz bir denize, daha temiz bir sahile kavuşacağını sözlerine ekledi.

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