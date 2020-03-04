Miniklerinden itfaiyede

Sinop TOKİ Fatih Erer Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve itfaiye erleri minik öğrencilere itfaiye araçlarını, yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçleri tanıtarak yangın esnasında nasıl davranacakları hakkında bilgi verdi. İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek'ten günün anısına hediyelerini alan öğrenciler itfaiyeci kostümlerini giyerek temsili yangını söndürdü.

İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek yangın ve doğal afet eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini belirterek hassasiyetlerinden dolayı TOKİ Fatih Erer Ortaokulu öğretmenleri Canan Karakaş ve Merve Caner'e teşekkür etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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