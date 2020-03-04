Türkeli'de otluk yangını

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Türkeli ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Öğretmenevi karşısındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

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