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Türkeli Cumhuriyet Okuluna "Araştırma Ödülü"

İHA

Sinop'ta, 4 ay boyunca yaptıkları robot özdeğerler ve yenilikçi proje çalışmaları yapan Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Team Serüven" grubu, İstanbul'da katıldıkları yarışmadan "Araştırma Ödülü" kazandı.

Türkeli Cumhuriyet Okuluna "Araştırma Ödülü"

Sinop'ta, 4 ay boyunca yaptıkları robot özdeğerler ve yenilikçi proje çalışmaları yapan Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Team Serüven" grubu, İstanbul'da katıldıkları yarışmadan "Araştırma Ödülü" kazandı.
Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Team Serüven grubu, 4 ay boyunca öğretmenleri Yasemin Özcan öncülüğünde, danışman öğretmenleri Elif Ecvet ve Murat Korkmaz ile birlikte "Robotik Kodlama" ve "Evsel Artıkların Kompozite Dönüştürülmesi" ile ilgili proje çalışmalarında bulundular.
Türkeli ilçesini temsilen İstanbul 16. Sezon Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu First Lego Ligi (FLL) yarışmasına katılan Team Serüven grubu, yarışmada araştırma ödülü kazandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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