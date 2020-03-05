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Kruvaziyer turizminin rotayı çevirdiği Karadeniz’de hazırlık durumu Çobanoğlu: “Sinop’taki tarihi ve turistik yerler daha iyi hizmet verir hale getirilmeli”

İHA

Kruvaziyer turizminin rotayı çevirdiği Karadeniz’de hazırlık durumu Çobanoğlu: “Sinop’taki tarihi ve turistik yerler daha iyi hizmet verir hale getirilmeli”

Kruvaziyer turizminin rotayı çevirdiği Karadeniz’de hazırlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop’taki tarihi ve turistik yerlerin daha iyi hizmet verir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Çin’de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle kruvaziyer şirketleri, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketler rotayı Karadeniz’e kırdı. İstanbul’dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı’na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan’da Batum Limanı’na yanaşacak. Ancak şimdi Sinop’un buna hazır olup olmadığı konusu gündemde. Sinop Kültür ve Turizm Derneği bu konuda çok önemli uyarılarda bulundu.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, kültürel yapıların bir an önce daha iyi hizmet vermesi gerektiği uyarısında bulundu. Çobanoğlu, "Dünya ekonomik olarak gerçekten çalkalanıyor. Çok ciddi sıkıntılar var. Ne olacağını kestirmek zor. Geçen seneden beri aslında niteliksel bir kaybımız var. Geçen sene tepe noktasına çıktık. 2016’dan beri tam geri kazanamadığımız bir kaybımız var. Bunu kazanmanın yolu tabii ki, Sinop’ta ki tarihi ve turistik yerlerin daha iyi hizmet verir hale getirilmesi. Daha çok ortaya çıkarılması. Mesela şuan Tarihi Cezaevi restorasyona girecek. Daha doğrusu ne zaman gireceği belli değil. Ne kadar duracağı belli değil. Neresinin ne zaman kapatılacağı belli değil. Tabi bu böyle olunca belirsizlikler tur şirketlerini de etkiliyor. Buraya gelecek turistleri de etkiliyor. Kabul etmek gerekir ki hala yerli turist için en önemli kaynak Tarihi Cezaevi’dir. Şuan da tam bir kilitlenme var. Herkes birbirini bekliyor fakat bir iki tane hareket olursa gerisi içinde kamuoyu baskısı oluşturmak mümkün. Ben o yüzden belediyeden özellikle bu konuyu rica ediyorum. Şuan da en esnek çalışabilecek olan onlar. Onların da bir çalışma yaptığını biliyorum. Meydan projesi hayata geçince surların önü açılacak. Ondan sonrası zaten gelir diye tahmin ediyorum. Daha sonra ise çekek yerinin ise bir an önce düzenlenmesi lazım. Çekek Yeri civarına da orta vadeli bir proje olarak bunu söyleyebilirim. Orada bir marina projesi yapılması lazım. Çünkü bu proje yapılırsa ciddi biçimde tekne gelir. Tekne ile birlikte daha kaliteli turist gelir ve para harcar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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