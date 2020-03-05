Türkeli’de yangın tatbikatı yapıldı

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Türkeli ilçesinde Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu’nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, okulun 2. katında mahsur kalan öğrenciyi merdiven yardımıyla kurtardı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Akabinde Türkeli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangınlarda alınacak önlemler hakkında öğrencilere bilgi verdiler. Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin yangına nasıl müdahale edeceği ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

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