Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

İHA

Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde birçok cadde ve sokağında bulunan plastik, metal ve pet geri dönüşüm kutuları amacının dışında kullanılıyor.
Ülke genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “geri dönüşüm kutuları” doğaya zarar vermemek adına tasarlanmış ve hayata geçirilmiş olup ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçede de bu proje Gerze Belediyesi tarafından desteklenip hayata geçirildi.
“Yere ve Çöpe Atma Geleceğe Dönüşsün” sloganıyla plastik, metal ve pet atıklarının atılacağı plastik şişeye benzeyen metal kutular ilçenin en işlek noktalarında yerini alıyor.
Ancak bu kutular amacının çok dışında kullanılıyor. Yalnızca pet, plastik ve metal atılması gereken kutuların içerisinde ev atıkları, cam şişeler ve buna benzer birçok farklı atıkların atıldığı görüldü.
Duyarsız vatandaşların, bu kutuları amacının dışında kullanması hem dönüşüm yapılacak tesislerde zorluğa sebep olurken, özellikle evsel atıkların sıcak havalarda son derece kötü koku yayması çevreden geçen vatandaşların da rahatsız olmasına sebep oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi
YEREL HABERLER MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi
"Team Serüven" ekibi "Araştırma Ödülü" kazandı
YEREL HABERLER "Team Serüven" ekibi "Araştırma Ödülü" kazandı
Sinop PTT başmüdürlüğüne İbrahim Köklü atandı
YEREL HABERLER Sinop PTT başmüdürlüğüne İbrahim Köklü atandı
Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
YEREL HABERLER Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
Dünyaca ünlü lisanslı oyuncaklar Sinop'ta üretilecek Fabrikanın Belaruslu ortağı Uladzimir Kivaka: "Dünyanın en büyük lisansı ürünleri de çok kısa zamanda üretmeye başlayacağız. Bu firmaların çoğunun lisans anlaşmaları tamamlandı"
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü lisanslı oyuncaklar Sinop'ta ...
Türkeli'de dernekten anlamlı turnuva
YEREL HABERLER Türkeli'de dernekten anlamlı turnuva
Başkan Çakıcı: “Kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapılıyor” 75. Yıl Devlet Hastanesi Yönetiminden Şefik Çakıcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çakıcı: “Kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı ...
Üniversiteliler, Sinop'a özgü maket kotra yapıyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler, Sinop'a özgü maket kotra yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X