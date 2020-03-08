Türkeli ve Ayancık'ta orman yangını

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Sinop'un Ayancık ile Türkeli ilçelerinde çıkan orman yangınları, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Kuşçular ile Ayancık'ın Tarakçı köylerindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle iki yangına orman İşletmelerine bağlı arazözler müdahale ederek, yangın kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alanlar zarar gördü. Soruşturma sürüyor.

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