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Sinop’ta Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları yapıldı

İHA

Sinop'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları, Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Sinop’ta Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları yapıldı

Sinop’ta Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları, Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları, Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlendi.
Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları (Analig) 2019 2020 sezonu faaliyet programı kapsamında Sinop’ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları’na 10 il, 170 sporcu, 35 hakem, 30 idareci ve antrenör katıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl müdürü Kazım Açıkbaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2013 yılından beri uygulamaya koyduğu önemi de artarak devam eden Anadolu yıldız ligi adı altında 24 branşta faaliyet göstermekte. Bugün de yüzme branşıyla yaklaşık 10 il, 200’e yakın sporcuyla ilimizde ev sahipliği yapmaktayız. Burada il 6’ye giren takımlarımızla bir üst turda kendi illerini temsil edecekler. Bu projenin amacı, Türkiye’de, Anadolu’nun her köşesinde yetenekli sporcuyu keşfetmek, onları kayıt altına almak ve ülkemizi temsil etmeye hazırlamak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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