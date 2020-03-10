Türkeli'de orman yangını Yangın, 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alagöz köyündeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Türkeli, Sinop, Ayancık ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılacak soğutma çalışmalarının ardından, yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

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