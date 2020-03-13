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Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi

İHA

Sinop'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Sinop'a özgü kotra maketleri imal ediyor. Kotra yapımının tüm detaylarını öğrenen öğrenciler, ustalara adeta taş çıkarıyor.

Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi

Sinop'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Sinop’a özgü kotra maketleri imal ediyor. Kotra yapımının tüm detaylarını öğrenen öğrenciler, ustalara adeta taş çıkarıyor.
Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra yapımı, günümüzde de sürdürülüyor. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotra yapımını üniversite öğrencilerine öğretmek için kolları sıvayan KYK ve Sinop Halk Eğitim Merkezi, ortaklaşa proje hazırladı. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Sinop Kız Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, maket kotra yapımının tüm aşamaları öğretildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle serbest zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için çeşitli aktiviteler yapmakta ve proje üretmekte. Bizler de, Sinop’ta el sanatları açısından, Sinop’un kültürünü yansıtacak kotra yapımıyla ilgili bir kurs açmayı planladık. Halk eğitim ile iş birliği yaptık. İki kız yurdumuzda da çok ciddi bir katılım ve teveccüh oldu. Bütün malzemeleri de il müdürlüğü olarak biz aldık ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. El emeği göz nuruyla bir çok ürün ortaya çıktı. Bu ürünlerin büyük bir kısmını da, Allah izin verirse yıl sonunda da, Sinop merkezde çarşıda sergilemeyi düşünüyoruz. Ayrıca çocuklarımız da ailelerine birer kotra olarak hediye götürecekler" dedi.
Özel Eğitim Merkezi Teknoloji Tasarım Öğretmeni İbrahim Genç ise, “Bize gemi gövdeleri kesilmiş halde geliyor. Burada öğrencilerimiz gelen gemi gövdelerini boyamaya hazır halde getirmek için ince zımpara atıyorlar. Yelkenlerini hazırlıyorlar. Yapacakları motifleri şekilleri belirleyip parçaları birleştirip boyamasını atıyorlar. Şu anda 3. gemilerine başladılar. Mayıs ayına kadar devam edeceğiz” diye konuştu.
Kotra yapımı yapan üniversitesi öğrencisi Ceren Erik ise, “Sürekli ders çalıştığımız için bizim için çok zor oluyor. Bunun dışından böyle faaliyetlerle uğraşmak gayet stres attırıyor. Biraz kafamızı boşaltmamızı sağlıyor. Ayrıca bu tarz şeyleri yaparken bizden bir masraf talep de edilmiyor. Bunun için tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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