Boyabat’ta dezenfekte işlemi devam ediyor

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Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ( Covid19)’ün Türkiye’de görülmesiyle birlikte Boyabat Belediyesi sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Boyabat Belediyesi’ne bağlı ekipler; özel dezenfekte ürünleri ile insanların yoğun olarak bulundukları yerlerde, çöp konteynerlerinde, cami tuvaletlerinde, duraklarda, çocuk oyun alanlarında ve parklarda oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alarak, titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar.

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