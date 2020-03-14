Türkeli'de e-fatura bilgilendirme toplantısı

Türkeli Genç İş Adamları Derneği tarafından efatura uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkeli ve köylerinde ticari faaliyette bulunan esnaflara 2020 yılında zorunlu hale gelen ve kapsamı genişletilen, efatura ve earşiv fatura esas ve uygulamalarına yönelik toplantı düzenlendi. Belediye Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, ilçe ve köylerde faaliyet gösteren iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Mali Müşavir Engin Dincel, teknolojideki yeni gelişmelere paralel olarak vergide dijital dönüşüm sürecinin başladığını ve sürecin Gelir İdaresi Başkanlığınca sürdürüldüğünü belirtti.

Efatura, eirsaliye, eserbest meslek makbuzu, emüstahsil makbuzu uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükelleflerin belirlendiğini anlatan Dincel, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenen faturaların, vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların, “EArşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan ebelge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesinin zorunlu hale getirildiğini ifade etti. Dincel, ilgili sayfadan belge düzenlemeyi uygulamalı olarak katılımcılara anlattı.

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