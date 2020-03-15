Boyabat Belediyesi’nden korona virüsü açıklaması “Korona Virüsü ile alakalı pozitif bir sonuç görülmemiştir”

– Boyabat Belediyesi, ilçede korona virüsü ile alakalı pozitif bir sonuç görülmediğini bildirdi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede küresel bir salgın haline gelen korona virüsünden korunmak amacıyla ilk andan itibaren sıkı tedbirler alındı. Sonrasında Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ülke genelinde toplumsal sağlığı korumaya yönelik birçok hamleler yapıldı.
Boyabat Belediyesi, vaka sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Boyabat Belediyesi olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmaları ve sizlerin aldığı kişisel önlemlerle bu zamana kadar Boyabat'ımızda korona virüsü ile alakalı pozitif bir sonuç görülmemiştir. Yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ederek tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz.”
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-