Sinop’ta trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SinopBoyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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