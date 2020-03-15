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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

DHA

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı


Esra AKSUDeniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde SinopBoyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2020-03-15 21:41:51

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