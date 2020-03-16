Sinop’taki yurtlar ve spor tesisleri dezenfekte ediliyor

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Sinop merkez ve ilçelerinde bulunan tüm kurum binaları ve spor tesislerini dezenfekte etmeye başladı.

Sinop Gençlik ve Spor İl müdürü Kazım Açıkbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde geçerli tedbirler kapsamında spor faaliyetlerinde alınan önlemler, İl Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarının faaliyet takviminde yer alan üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakaları, nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Bu doğrultuda, spor federasyonları üst liglerinde yer alan faaliyetler seyircisiz devam edecek olup diğer spor müsabakalarının ve projelerin durdurulmasına ilişkin gerekli tedbirleri aldık” dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Açıkbaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde geçerli, gençlik faaliyetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; Gençlik Merkezlerimiz açık olup mesai devam edecektir. Ancak, toplu faaliyetler ve yarışmalar (Kültür Sanat Yarışmaları, Türkiye Münazara Ligi vb.) Bakanlıktan gelecek yeni bir talimata kadar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Destek çağrısı kapsamındaki projeler ileri bir tarihe ertelendi. Yurt dışı hareketlilik projeleri ve uluslararası gençlik kampları ertelendi. Temsilci genç için yurt dışından başvuru alınmayacak. Gençlik merkezlerindeki eğitimler ertelendi. Gençlik merkezleri sadece bireysel uygulamalara açık olacaktır.”



“Tesisler ve yurtlar dezenfekte edilmeye başlandı”

Yurt hizmetlerinde alınan önlemler ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam eden Açıkbaş; “Yurt hizmetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; Üniversitenin kapalı olduğu tarihte öğrenciler kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu süre zarfında yurtta kalmayacak öğrencilerden ücret alınmayacak. Öğrenciler “özel izinli” sayılacaklar. Kredi ve burs ödemeleri devam edecek. Bu süre zarfında Sinop’ta bulunan tüm spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtlar ve il hizmet binası ile ilçe hizmet binaları periyodik bir şekilde dezenfekte edilmeye başlanmıştır” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.