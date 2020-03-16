İŞKUR’dan vatandaşlara uyarı

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Asaf Çalışır, korona virüsü sebebiyle, İŞKUR’dan hizmet alan vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

Asaf Çalışır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni tip korona virüsü ile mücadelede mevcut tedbirlerimizin sahadaki etkinliğini daha da artırmak ve vatandaşlarımızın kurumumuz hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için, kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlarımız, açık işler ve iş başvuruları (iş arayan), işgücü talepleri (işveren), işsizlik sigortası başvuruları (iş arayan), kurs ve program başvuruları (iş arayan), hizmetlerini ALO 170, www. iskur.go.tr adresinden, edevlet üzerinden online olarak yapabilecektir. Ayrıca, İl Müdürlüğümüzün 0 368 2614531 nolu telefonundan mesai saatleri içerisinde iletişim sağlanacaktır” dedi.

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