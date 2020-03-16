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Barış Ayhan: “Unvanımızı kaybetmek istemiyoruz”

İHA

Barış Ayhan: “Unvanımızı kaybetmek istemiyoruz”

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu ili olan Sinop'ta, yeni yaz sezonu öncesi kenti ziyaret etmeyi düşünenlere "mutluluğa ortak olun" çağrısı yapılacak.
Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta, turizmde yeni yaz sezonun teması "mutluluk" olarak belirlendi. Geçen yıl kurularak çalışmalarına başlayan 2023 Turizm Eylem Planı Komisyonu, Türkiye genelinde Sinop'u anlatarak, mutluluğa ortak olmaya davet edecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin beş büyük kentinde stantlar açacağız. İnsanları mutluluğumuza ortak olmaya davet edeceğiz. Bu çalışmayı geçen yıl KUZKA ile Ankara ve İstanbul'da yapmıştık. Hedefimiz zaten var olan turizm potansiyelimizi daha da artırmak olacak. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız. Unvanımızı kaybetmek istemiyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette bu unvanı kaybetmemek için uğraş veriyoruz. Çünkü Sinop denilince akla gelen ilk şey, mutluluk oluyor. O nedenle unvanımızı kaybetmek istemiyoruz. İnsanları buraya davet ederken bizim de yapmamız gerekenler var. Nüfus, yeri geliyor, 300 bin seviyelerine çıkıyor. İnsanların güzel ve rahat bir tatil geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Mutluluk temasına yönelik hizmetlerimiz olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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