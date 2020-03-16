Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri berberleri bilgilendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesine bağlı zabıta ekipleri korona virüsüne karşı başlattıkları çalışma kapsamında ilçe merkezindeki berberleri dolaşarak alınması gereken önlemler için işletme sahiplerini bilgilendirdi. Halkın yoğun olarak uğradığı yerlerde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.