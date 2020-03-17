Boyabat Otogarı dezenfekte edildi

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Boyabat Otogarı’nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın katkılarıyla Boyabat Otogarı ve çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; otogarda bulunan firma yazıhanelerine, ortak kullanım alanlarına ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüslere titizlikle ilaçlama yaparak şehir çapında çalışmalarına devam ettiler.

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