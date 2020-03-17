Sinop’ta korona virüs için ek eylem planı hazırlandı "Evinde Kal Türkeli"

Sinop’un Türkeli Belediyesi, korona virüsü salgını için "Covid19 Acil Ek Eylem Planı" hazırladı.

Türkeli Belediyesi’nin korona virüsü salgını için kamu kurumları ve umumi açık yerlerde yaptığı dezenfekte çalışmaları ve ilçede faaliyet gösteren halka açık işletmelerde tedbir amaçlı hijyen denetimleriyle aldığı önlemlerin ardından "Covid19 Acil Ek Eylem Planı’nı açıkladı.



"Evinde Kal Türkeli" başlığıyla bildirilen ek eylem planı şöyle:

"2019 yılının Aralık ayında, Çin’in Wuhan Eyaleti'nde ortaya çıkan ve günümüz itibarı ile enfekte olan insan sayısı 180.000’i aşan yeni tip Koranavirüsü salgınına karşı Sağlık Bakanlığımızın yönlendirme ve direktiflerine uygun olarak Belediye Başkanımızın emir ve yönlendirmeleri ile 17 Mart 2020 Salı günü itibarı ile en az 14 gün süre ile evlerinden çıkmamaları önemle tavsiye edilen;

Yaşı fark etmeksizin kronik hastalığı olanların sağlık ihtiyaçları için eczane ve sağlık kuruluşlarına ulaşmalarına yardımcı olunacaktır.

60 Yaş üstü

Bakmakla yükümlü olduğu (ağır hasta, yatalak, otistik vb.) hastaları bırakarak sokağa çıkamayan tüm hemşehrilerimizin

Temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını

Yakacak veya ısınma ihtiyaçlarını

Fatura veya kurumsal ödemelerini

Bankalarla görüşerek Bankacılık işlemlerini

Evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilmeleri için Türkeli Belediyesi olarak 7 gün 24 saat tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.

Hemşehrilerimiz 7 gün 24 saat Türkeli Belediyesi Zabıta 153 veya beyaz masa 0539 855 97 57 numaralı telefondan bizlere ulaşıp ihtiyaçlarını talep edebilirler.

Yukarıda saydığımız kriterler doğrultusunda acil ihtiyaçları için yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız ücretlerini kendileri karşılayacaktır. Belediyemiz aracılık ve hizmet karşılığında ücret almayacaktır.

Projemiz sayesinde yukarıda zikredilen hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları sağlanacak ve virüsle mücadeleye üst seviyede devam edecektir.

Projemiz 17 Mart Salı günü 12:00 itibari ile Belediyemiz anons cihazlarından sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

Projemiz kapsamında yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız evlerine gidilerek herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı sorulacak bilgiler Türkeli Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda ihtimali yüksek olan kesimlerin sokağa çıkmalarını en aza indirgemek için bu projemizi hayata geçirilmiştir" denildi.

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