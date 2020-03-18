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Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı; aranıyor

DHA

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı; aranıyor


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntüdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Akliman İskelesi'ne dün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkarttığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saldırganın elindeki tüfeği 2 el ateşlediği, saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yaban kuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, büyük tepki toplaması üzerine polis harekete geçti. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken Saliha O., "Piknik yapıyorduk. Kim olduklarını bilmediğim bu kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu vurdumduymazlığa tanıklık ettiğim için üzgünüm. Umarım bulunup, cezalandırılır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Deniz Özen
2020-03-18 11:26:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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