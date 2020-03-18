Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan, etkisi artarak büyüyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Karadeniz yaptığı açıklamada, “'Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi olarak ilan edilen korona virüsü (Kovid19) maalesef etkisini arttırarak büyüyor. Dünyanın birçok yerinde virüs sebebiyle hayatını kaybeden, hastalık nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenen insanlar var. Ülkemizde de yapılan testler sonrasında pozitif çıkan vaka sayısının arttığını üzülerek takip ediyoruz. Virüs hızla yayılıyor, mümkün mertebe tedbiri elden bırakmamalıyız. Yurt dışı ziyaretlerimizi ertelemeliyiz, yurt dışından ülkeye dönen vatandaşlarımızın da 14 gün sosyal izolasyon kurallarına uymaları önem arz ediyor. Virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak, el dezenfektanı kullanmak bol su ve sabun kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Paniğe kapılmadan tedbir alarak mümkün olduğunca evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız. Bu süreçte elini taşın altına koyan, gerekli önlem ve tedbirleri alarak virüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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