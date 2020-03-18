Kastamonu ve Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Kastamonu ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (520 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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