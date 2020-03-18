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Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop´ta

DHA

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop´ta


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 'mutlu şehir' olarak bilinen Sinop, yüzde 40,8 oranı ile ülkenin en fazla orta yaş nüfus barındıran kenti. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor. 
Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz´in Bodrum´u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti´ unvanı ile biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının da en yüksek olduğu şehir, yüzde 40,8 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 40,2 ile Balıkesir ve yüzde 39,9 ile Giresun izledi. Kent merkezinin yarımada üzerine kurulu olan şehirde yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Kent merkezinde trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor.
'EMEKLİ OLANLAR, SİNOP´A GELİYOR´
Sinoplu Mustafa Genç (77), kentin her zaman yaşlı şehri olduğunu belirterek, ''Burada gürültü yok, sakin bir şehir. Onun için emekli olanlar, buraya geliyorlar. Sinop hakikaten güzel bir il ve yaşanacak şehir. Başka yerlere gittiğimizde sıkılıyoruz. Sinop´un kıymetini anlıyoruz. 2-3 gün zor duruyoruz. Sinop yaşanacak bir şehirdir. Herkesi Sinop´a davet ediyoruz'' dedi.
`YAŞLILARA UYGUN BİR ŞEHİR´
Sinop´un, deniziyle yeşiliyle çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Murat Çolak (23) ise, ''Trafik yoğunluğu yok. Sinop, yaşanacak bir il, havası çok güzel, bu nedenle yaşlılara göre çok uygun bir şehir'' diyerek görüşlerini dile getirdi. 
'SİNOP, İNSANIN ÖMRÜNE ÖMÜR KATIYOR'
Sinop´un mutlu bir şehir olduğunu ifade eden Ayten İyi (71) de şunları söyledi:
''Burası insanın ömrüne ömür katıyor. İnsanlar sağlıklı besleniyor ve deniz kenarında güneş alıyor. Burada iş sahası az olduğu için genel olarak yaşlılar çoğunlukta.''
Sinop´u çok sevdiğini anlatan İbrahim Gündoğu (62), ''Burada çalışan memurlar, emekli olunca gidemiyor. Sinop, çok güzel bir şehir ve doğasıyla herkesi etkiliyor'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2020-03-18 17:56:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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