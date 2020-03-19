Türkeli'deki okullar dezenfekte edildi

Türkeli ilçesindeki tüm okullarda dezenfekte işlemi yapıldı.

Bin 929 öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar, okulların tatil edilmesi ile birlikte özel dezenfektanlarla temizlendi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapıldı.

Korona virüsüne karşı okullarda dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, "Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okul ve kurumlarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için sağlıklı bir ortam sağlamaya devam edeceğiz. Dezenfekte edilecek tüm alanlar, çamaşır suyu ve deterjanlar ile genel temizlik yapıldıktan sonra müdürlüğümüzce oluşturulan ekip tarafından tüm okul ve kurumlarımız dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen alanlar 2 gün sonra tekrar genel temizlik yapılarak, tüm alanlarımız hijyenik hale getirilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu uygulama her hafta devam edecektir. Ayrıca 2327 Mart tarihleri arasında yapılacak uzaktan eğitim ile ilgili tüm öğrenci, öğretmen ve veli bilgilendirilmesi gerek müdürlüğümüze ait sosyal medya hesapları, gerekse okul müdürlerimiz tarafından bilgilendirme yapılmaktadır. Bu konuda öğrenci ve velilerimizin belirlenen programa uyulması önem arz etmektedir" dedi.

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