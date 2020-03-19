Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan

İHA

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.

Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.
İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolunun Tevfikiye köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli'deki okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Türkeli'deki okullar dezenfekte edildi
Sinop’ta sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Sinop’ta sokaklar boş kaldı
Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor
YEREL HABERLER Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor
(Görüntülü) Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent ...
Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop´ta
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop´ta
70 kişi istihdam edilecek Boyabat’a tekstil atölyesi ihalesi tamam
YEREL HABERLER 70 kişi istihdam edilecek Boyabat’a tekstil atölyesi ...
Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı
Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü
YEREL HABERLER Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü
Türkeli'de gıda işletmeleri korona virüsü tehdidine karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Türkeli'de gıda işletmeleri korona virüsü tehdidine ...
En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop’ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor
YEREL HABERLER En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop’ta en çok kalça ...
Türkeli'de şehitleri anma programı
YEREL HABERLER Türkeli'de şehitleri anma programı
(Görüntülü) Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya ...
Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız"
YEREL HABERLER Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız"
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı; aranıyor
YEREL HABERLER Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı; ...
Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri
YEREL HABERLER Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri
Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı
Sinop’ta korona virüs için ek eylem planı hazırlandı "Evinde Kal Türkeli"
YEREL HABERLER Sinop’ta korona virüs için ek eylem planı ...
Boyabat Otogarı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Boyabat Otogarı dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X